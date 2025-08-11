Acesse sua conta
Danilo Gentili erra pergunta fácil, choca famosos e sai do Show do Milhão com micharia

Participante acabou cometendo erro e deixou programa de forma precoce

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 14:43

Luiza Possi e Patrícia Abravanel ficaram chocadas com resposta de Danilo Gentili
Luiza Possi e Patrícia Abravanel ficaram chocadas com resposta de Danilo Gentili Crédito: Reprodução/Instagram

A participação de Danilo Gentili na edição especial do Show do Milhão com celebridades foi curta. O apresentador foi um dos participantes do quadro do Programa Silvio Santos, no SBT, no último domingo (10), mas errou uma das primeiras perguntas e deixou a atração de forma precoce.

A pergunta era: "Ombrelone é um tipo de?". As alternativas eram: 1) guarda-sol; 2) cachecol; 3) título de nobreza; 4) ombreira. Como já havia “pulado” uma pergunta, Danilo hesitou em usar o recurso mais uma vez. "É ruim usar outro pulo agora", declarou. "Não estou acreditando que você não lembra o que é ombrelone", reagiu a apresentadora Patrícia Abravanel.

"Não é que eu não lembro, não tem como lembrar uma coisa que eu nunca soube. Eu nunca soube o que é isso. Estava vindo umas coisas de velho. Primeiro Carmen Miranda, agora um nome ombrelone. Isso é velho que fala, eu vou ter que pular", falou o humorista.

Patrícia então perguntou se ele não iria nem querer a ajuda dos 'universitários', que eram Luiza Possi, Luiz Bacci e Rebeca Abravanel. "Não é da época dos universitários", rebateu Danilo, que questionou: "É coisa de velho ou de moda?". "Atemporal", respondeu Luiza Possi, e Bacci concordou: "É atual, né".

O apresentador disse que iria responder, e Patrícia apontou: "Se você perder, vai parar com R$ 500 e vai embora". Danilo brincou: "Já dá para encher o tanque, comprar uns cinco dólares". E falou: "Eu acho que é coisa de moda e eu tô por fora. Acho que vou arriscar. Cachecol". 

"Não, mas pela minha dedução, se eles sabem o que é, deve ser uma coisa que todo mundo usa, deve ser um termo da moda. Eu não uso cachecol. Você está me deixando nervoso. Se eu errar, você não vai me mandar embora", completou Danilo. A resposta correta, entretanto, era guarda-sol. “Agora você já vai embora! Vai encher o tanque do seu carro”, devolveu a apresentadora.

