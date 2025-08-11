TELEVISÃO

Danilo Gentili erra pergunta fácil, choca famosos e sai do Show do Milhão com micharia

Participante acabou cometendo erro e deixou programa de forma precoce

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 14:43

Luiza Possi e Patrícia Abravanel ficaram chocadas com resposta de Danilo Gentili Crédito: Reprodução/Instagram

A participação de Danilo Gentili na edição especial do Show do Milhão com celebridades foi curta. O apresentador foi um dos participantes do quadro do Programa Silvio Santos, no SBT, no último domingo (10), mas errou uma das primeiras perguntas e deixou a atração de forma precoce.

A pergunta era: "Ombrelone é um tipo de?". As alternativas eram: 1) guarda-sol; 2) cachecol; 3) título de nobreza; 4) ombreira. Como já havia “pulado” uma pergunta, Danilo hesitou em usar o recurso mais uma vez. "É ruim usar outro pulo agora", declarou. "Não estou acreditando que você não lembra o que é ombrelone", reagiu a apresentadora Patrícia Abravanel.

"Não é que eu não lembro, não tem como lembrar uma coisa que eu nunca soube. Eu nunca soube o que é isso. Estava vindo umas coisas de velho. Primeiro Carmen Miranda, agora um nome ombrelone. Isso é velho que fala, eu vou ter que pular", falou o humorista.

Patrícia então perguntou se ele não iria nem querer a ajuda dos 'universitários', que eram Luiza Possi, Luiz Bacci e Rebeca Abravanel. "Não é da época dos universitários", rebateu Danilo, que questionou: "É coisa de velho ou de moda?". "Atemporal", respondeu Luiza Possi, e Bacci concordou: "É atual, né".

O apresentador disse que iria responder, e Patrícia apontou: "Se você perder, vai parar com R$ 500 e vai embora". Danilo brincou: "Já dá para encher o tanque, comprar uns cinco dólares". E falou: "Eu acho que é coisa de moda e eu tô por fora. Acho que vou arriscar. Cachecol".