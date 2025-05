'MUITO FELIZ'

Deborah Secco passa por procedimento estético e revela novo visual; veja antes e depois

'Minha vida mudou, meu rosto mudou, minha autoestima mudou', comemorou a atriz

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de maio de 2025 às 13:05

Deborah Secco Crédito: Reprodução/Instagram

Deborah Secco resolveu mudar algo em seu visual que não a deixava feliz. Após perceber que suas sobrancelhas eram assimétricas e se sentir incomodada com a diferença, a atriz passou por um transplante na região. A técnica, chamada de EverBrown, consiste em retirar fios de regiões do corpo do paciente – como a nuca – e implantá-los na área da sobrancelha.>

“A minha sobrancelha sempre foi muito diferente uma da outra e elas eram bem arqueadas, bem chapeuzinhos, sabe? O que me dava uma cara mais pesada, mais de brava. E eu sempre tentei, tirando elas ou com design de sobrancelhas, fazer com que ficassem mais parecidas e mais retas, assim. Mas nunca tinha conseguido", contou, ao Gshow.>

A decisão de fazer o transplante de sobrancelha veio após a artista recorrer a vários procedimentos estéticos para corrigir o incômodo, sem conseguir obter um resultado que a agradasse por completo.>

"Quando soube da possibilidade do transplante, fiquei muito encantada, mas confesso que superou todas as minhas expectativas. Minha vida mudou, meu rosto mudou, minha autoestima mudou, o tempo que eu gasto me arrumando no dia a dia mudou. Estou muito, muito feliz com o resultado mesmo”, comemorou.>

Antes e depois de Deborah Secco Crédito: Reprodução

Cirurgiã plástica e craniofacial responsável pelo transplante realizado em Deborah Secco, Alessandra dos Santos Silva explicou ao Gshow que trata-se de um procedimento delicado e minucioso que redesenha e preenche a região com fios naturais do próprio paciente, assim como funciona um transplante capilar. "É uma forma de devolver não só o contorno, mas também a expressão, com total naturalidade".>