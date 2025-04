ENTREVISTA

Deborah Secco diz que abusou de si mesma ao transar sem vontade: 'Apenas para agradar'

A artista destacou a necessidade de as mulheres se conhecerem sexualmente e quebrem tabus

Carol Neves

Publicado em 12 de abril de 2025 às 09:26

Deborah Secco Crédito: Reprodução

Em uma conversa franca no WOW Podcast, Deborah Secco, de 45 anos, compartilhou reflexões profundas sobre suas experiências sexuais e a importância do empoderamento feminino. A atriz admitiu que, em vários momentos da vida, ignorou seus próprios desejos para satisfazer parceiros. "Várias vezes me obriguei a ter relação sem vontade ou a estar no lugar apenas para agradar, para ter um homem [ao meu lado]", revelou. >

Secco classificou essas situações como formas de abuso, inclusive cometidas por ela mesma contra seu próprio corpo. A artista destacou a necessidade de as mulheres se conhecerem sexualmente e quebrem tabus. "A gente precisa se tocar para se conhecer, descobrir o nosso prazer", afirmou. "Não dá mais para termos um olhar para a relação sexual no lugar de serviço, de dar prazer ao homem e nem sempre sentir prazer". >

A atriz contou que, ao falar abertamente sobre o tema, recebe inúmeras mensagens de mulheres que nunca experimentaram prazer sexual. "[Mulheres que] ainda estão nesse lugar da opressão, do feio, do errado", disse. Para ela, é crucial normalizar a conversa sobre sexualidade feminina. "Demorei muito tempo para entender orgasmo com penetração e ninguém falava disso, então achava que era uma coisa só minha", compartilhou. >