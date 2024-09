OPERAÇÃO 'FALSAS PROMESSAS'

Polícia Civil prende 14 suspeitos de lavagem de dinheiro por meio de jogos de azar na Bahia

A operação ‘Falsas Promessas’, deflagrada pela Polícia Civil (PC) na manhã desta quinta-feira (5) resultou na prisão de 14 pessoas em quatro cidades baianas. Eles são suspeitos de integrarem uma organização criminosa que fazia lavagem de dinheiro do tráfico de drogas através de jogos de azar. Entre os presos estão os influenciadores digitais Nanam Premiações e Rahmon Dias.

De acordo a PC, o grupo movimentou cerca de R$500 milhões através de rifas ilegais. A organização criminosa almejava aproveitar o poder de influência dos integrantes para burlar a fiscalização sobre a origem do dinheiro.

Na ação, um dos suspeitos entrou em confronto com os policiais, foi atingido, mas não resistiu aos ferimentos. Ele foi identificado como Sueliton de Almeida Coelho, 50 anos. Sueliton possuía mandado de prisão por tráfico de drogas e organização criminosa, sendo apontado como uma das lideranças no bairro do Nordeste de Amaralina.