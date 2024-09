CRIME

Polícia investiga organização por lavagem de dinheiro por meio de jogos de azar em Salvador

A Polícia Civil cumpre nesta quinta-feira (5) mais de 50 mandados contra uma organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, por meio de jogos de azar. A Operação Falsas Promessas inclui ações em Salvador, interior do Bahia, além dos estados de Goiás, Espírito Santo e Ceará.

Cerca de 200 policiais estão envolvidos na ação, que também investiga a prática de tráfico de drogas. No interior do estado, as ordens judiciais são cumpridas nas cidades de Juazeiro, Santo Antônio de Jesus e São Felipe.

A ação é coordenada pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD) e conta com o apoio do departamentos Especializado de Investigações Criminais (DEIC), de Inteligência Policial (DIP), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e de Polícia do Interior (Depin), das Coordenações de Operações e Recursos Especiais (Core), de Operações de Polícia Judiciária (COPJ), e da Corregedoria da Polícia Civil (Correpol), além das polícias civis de GO, CE e ES.