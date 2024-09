VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

Polícia investiga homem que tentou envenenar ex e colar sua boca

Mulher conseguiu se desvencilhar e o produto caiu nos olhos do filho do casal

O boletim de ocorrência foi registrado em 19 de agosto na 8ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Mateus, zona leste da capital paulista. De acordo com o documento obtido pelo Estadão, a vítima foi buscar o filho de 7 anos na casa do ex-marido por volta das 20h. Ele ofereceu o refrigerante para ela, que sentiu gosto estranho ao ingerir a bebida.

Ao ouvir a queixa da ex-mulher, o homem teria dito que colocou chumbinho no copo e que ela morreria. Na sequência, o homem tentou colar a boca da vítima com Super Bonder. No entanto, ela conseguiu se desvencilhar e o produto caiu nos olhos do filho do casal.