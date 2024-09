TEIXEIRA DE FREITAS

Suspeito de tentar matar ex-companheira é preso na Bahia

Um suspeito de cometer uma tentativa de feminicídio foi preso na tarde da quarta-feira (4), na cidade de Teixeira de Freitas, no extremo sul do estado. Policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) do município cumpriram o mandado de prisão preventiva do homem de 41 anos no bairro Tancredo Neves.