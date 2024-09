TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Idoso é preso por agredir ex-companheira e tentar esfaqueá-la na Bahia

O crime aconteceu no dia 19 de agosto, na Vila São Joaquim. Segundo a Polícia Civil, o acusado entrou na casa da mulher e a agrediu com socos. Depois, tentou esfaquear a vítima, mas a nora da mulher conseguiu contê-lo. No dia seguinte, ele foi voltou ao local e pediu para conversar com ela. Quando a mulher abriu a porta, foi novamente agredida.