CRIME

Suspeito de violência doméstica é preso em Feira de Santana

Equipes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana, no interior da Bahia, cumpriram um mandado de prisão, nesta quinta-feira (5), no Centro da cidade, contra um homem de 45 anos. Ele é acusado de descumprimento de medida protetiva de urgência solicitada por sua ex-companheira.

A vítima registrou um boletim de ocorrência pelo crime de ameaça e solicitou uma medida protetiva, a qual foi concedida pelo Poder Judiciário. A mulher mudou de cidade com o objetivo de ficar longe do agressor, porém, o acusado descumpriu as determinações impostas.