CRIMINOSO

MP-RS denuncia ex-BBB Nego Di por estelionato e lavagem de dinheiro

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) decidiu prestar denúncia contra o humorista e influeciador Dilson Alves da Silva Neto, o Nego Di. O ex-BBB deve responder pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e uso de documento falso.

Nego Di foi alvo de operação no dia 12 de julho deste ano, em Santa Catarina, momento em que foi preso. Nesta quarta-feira (4), o pedido de liberdade mais recente do humorista foi negado pela 2ª Vara Criminal de Canoas, de acordo com o jornal O Globo.