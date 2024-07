ZOAÇÃO

Na porta da delegacia, ex-BBB Lumena debocha de Nego Di: 'Ressignifique sua jornada'

Humorista e influenciador foi preso no dia 14 de julho

Da Redação

Publicado em 24 de julho de 2024 às 20:38

Lumena foi até a delegacia onde está Nego Di Crédito: Reprodução

A ex-BBB Lumena Aleluia viralizou nas redes sociais ao 'gastar uma onda' com o colega de edição Dilson Alves, o Nego Di. A baiana foi até a porta da delegacia, onde o ex-brother está detido, com um mega fone e objeto de proteção sexual para deixar um recado especial.

“Alô, Nego Di. Tá na prova de resistência, né, pai? Mas eu vim te ajudar aqui. Camisinha extra large pra você, um lubrificante dos melhores, meu pivete”, brincou a influencer.

Lumena aproveitou a oportunidade para lembrar do golpe de Nego Di ao dizer que havia enviado R$ 1 milhão para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, quando o valor revelado por quebra de sigilo da Justiça era de R$ 100.

“Venha cá, Nego Di, que história é essa de 100 reais, Nego Di? 100 reais não dá nem para desentupir uma pia, quanto mais ajudar o povo na enchente. O gerente do tigrinho me ligou e falou: ‘Mãe, converse com ele porque tá demais'”, disse Lumena.

“Você me falou que queria voltar pra Globo, mas precisava ser pela reportagem do Fantástico, Nego Di? Você me mandou mensagem e falou ‘quero voltar pra televisão’, mas precisava ser pelo Datena? Ressignifique sua jornada, meu pivete”, completou.

Eu não fui autorizada a visitar o Nego Di, mas encontrei uma forma de passar a msg… pic.twitter.com/ljf4Ytk3Fg — Lumena (@LumenaAleluia) July 24, 2024

Ex-BBB na prisão

O influenciador, humorista e ex-BBB Dilson Alves da Silva Neto, o Nego Di, foi preso no dia 14 de julho, em Jurerê Internacional, Florianópolis.

Ele é alvo de uma operação do Ministério Público, deflagrada na sexta (12), por suspeita de lavagem de dinheiro. No entanto, segundo o g1, a prisão preventiva foi decretada por outra investigação, deste estelionato, realizada pela Polícia Civil desde 2022.

As investigações apontam que Nego Di é suspeito de lesar pelo menos 370 pessoas com a venda de produtos por meio de uma loja virtual, mas os produtos nunca foram entregues. A apuração da Polícia Civil indica que a movimentação financeira em contas bancárias ligadas a ele na época, em 2022, passa de R$ 5 milhões.