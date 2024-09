OPERAÇÃO 'FALSAS PROMESSAS'

Tentativa de assassinato e ostentação: saiba quem é Ramhon Dias, preso por lavagem de dinheiro

Além dele, outros dois influenciadores foram presos em Salvador

Da Redação

Publicado em 5 de setembro de 2024 às 11:45

Ramhon Dias Crédito: Redes sociais

Famoso nas redes sociais, alvo de crime e ostentando por Salvador. Ramhon Dias é influenciador digital focado no mercado financeiro e foi preso na manhã desta quinta-feira (5), em Salvador, durante a operação 'Falsas Promessas', da Polícia Civil.

Acumulando mais de 446 mil seguidores no Instagram, Ramhon postou antes da prisão vários stories com amigos próximos, inclusive, o influenciador Franklin Reis, um dos grandes amigos próximos dele.

Franklin Reis, amigo de Ramhon Crédito: redes sociais

Em seu último story, Ramhon compartilhou uma mensagem religiosa falando que, "em meio às incertezas da vida, lembre-se da esperança e paz que temos em Jesus". Depois de ser preso, foi levado para complexo policial de Itapuã, sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Storie Ramhon Dias Crédito: Redes sociais

A ação, que investiga uma organização criminosa que atua com lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, através de jogos azar, acontece em Salvador, no interior da Bahia e nos Estados de Goiás, Espírito Santo e Ceará. Além dele, os influenciadores Nanan Premiações e Pedro Monteiro, o MC K.U., também foram presos.

Ramhon se intitula como empresário "Máquina de prêmios" e, após a notícia da prisão, perdeu mais de 10 mil seguidores. Ele apagou todas as fotos do feed da conta no Instagram, mas os vídeos nos stories falando sobre como ganhar dinheiro continuam no ar.

Instagam de Ramhon Dias Crédito: Instagram

Vale lembrar que, em julho deste ano, Ramhon foi vítima de um atentado. Ele foi baleado após sair do barbeiro, em São Marcos, bairro de Salvador. O influenciador disse ter sido vítima de “vingança ou ciúmes” em uma publicação em seu perfil no Instagram.

Ramhon Dias foi baleado na Estrada da Muriçoca Crédito: Reprodução/Redes sociais