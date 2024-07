CRIME

Rifeiro baleado em Salvador diz ter sido vítima de vingança ou ciúmes: ‘Muito reflexivo’

Ramhon Dias, de 33 anos, foi perseguido e baleado no braço no sábado (7)

Da Redação

Publicado em 7 de julho de 2024 às 21:13

Ramhon Dias foi baleado na Estrada da Muriçoca Crédito: Reprodução/Redes sociais

Vítima de um suposto atentado no sábado (6), o influenciador digital e rifeiro Ramhon Dias, 33, se pronunciou pela primeira vez após o ocorrido. Ele foi baleado após sair do barbeiro, em São Marcos, bairro de Salvador. Ramhon disse ter sido vítima de “vingança ou ciúmes” em uma publicação em seu perfil no Instagram, neste domingo (7). O rifeiro tem mais de 440 mil seguidores na rede social.

Após receber alta do hospital em que estava internado na capital baiana, Ramhon Dias publicou uma foto com um desabafo. “Estou muito reflexivo com tudo isso que aconteceu ontem. Pensar que alguém é capaz de mandar tirar a vida de outra pessoa por vingança ou ciúmes é covardia”, escreveu.

O influenciador e rifeiro também postou uma foto dentro do hospital, em que aparece com um curativo no braço. Antes da postagem, amigos de Ramhon Dias já haviam postado fotos com ele em casa. A vítima atualizou os seguidores sobre seu estado de saúde e compartilhou vídeos do momento do crime.

“Estou postando essa mensagem em respeito aos meus seguidores para que saibam que estou bem, graças ao bom Deus”, completou. “Vocês sempre fortalecem nos momentos mais difíceis da minha vida e cada mensagem de carinho enviada é como um refrigério para minha angústia”, disse.

Ramhon compartilhou os vídeos de uma câmera de segurança em que mostram o momento em que ele foi perseguido por um homem armado. “Preciso da ajuda de vocês para identificar o executor e, em seguida, a confirmação do mandante”, pediu. O caso é investigado pela 10ª Delegacia Territorial (DT/Pau da Lima).

O crime

A polícia está investigando a denúncia de uma tentativa de homicídio envolvendo o influenciador digital e rifeiro Ramhon Dias Ele oi baleado na tarde de sábado (6), na Estrada da Muriçoca, em São Marcos, quando saía do barbeiro e foi surpreendido por um homem armado. Segundo informações da Polícia Civil, o influencer foi atingido e socorrido para o Hospital São Rafael.

A 10ª Delegacia Territorial (DT/Pau da Lima) investiga do caso. Não há informações ainda sobre a motivação do crime e ninguém foi preso até então. Ramhon Dias tem milhares de seguidores no Instagram, rede social em que publica conteúdos sobre rifas. No site Ramhon Dias Realiza, o influenciador promete o sorteio de prêmios de R$ 400 mil com cotas de R$ 1,99.

Vídeos registrados por câmeras de segurança mostram o momento em Ramhon é perseguido. Nas imagens, ele corre do atirador após ser surpreendido. Em outro vídeo, o carro de luxo do influenciador digital aparece com marcas de tiros.

Em julho do ano passado, a Justiça da Bahia decretou a prisão temporária de Ramhon por suspeitas de lavagem ou ocultação de bens, jogos de azar e organização criminosa. O mandato foi expedido no dia 2 de julho pela 1ª Vara Criminal Especializada de Salvador. Na época, o influencer também foi apontado como suspeito de criar empresas de fachada e mais outras práticas ilícitas como o uso de ‘testas de ferro’.