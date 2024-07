APÓS ATENTADO

Rifeiro baleado em Salvador recebe visitas e aparece em foto: ‘Ninguém solta a mão de ninguém’

Ramhon Dias, 33, foi baleado no sábado (6), na Estrada da Muriçoca, após sair do barbeiro

Da Redação

Publicado em 7 de julho de 2024 às 17:18

A polícia investiga de Rahmon foi vítima de tentativa de homicídio Crédito: Reprodução/Redes sociais

O influenciador digital e rifeiro Ramhon Dias, de 33 anos, vítima de um suposto atentado no sábado (6), recebeu visitas de amigos neste domingo (7). Em seu perfil no Instagram, Alexandre Tchaca, policial militar e amigo pessoal de Ramhon, publicou uma foto em que o rifeiro aparece com um curativo no braço e fora do hospital.

A publicação foi feita no início da tarde. Na legenda, o policial militar escreveu uma mensagem ao amigo: ‘Em visita ao irmão. Ninguém solta a mão de ninguém’. A vítima não fez postagens em que menciona o ocorrido em suas redes sociais até então.

Ramhon Dias foi baleado na Estrada da Muriçoca, em São Marcos, após sair do barbeiro. Segundo a Polícia Civil (PC), a vítima foi surpreendida por um homem armado.

Ramhon Dias foi baleado na Estrada da Muriçoca Crédito: Reprodução/Redes sociais

O influenciador foi socorrido para o Hospital São Rafael e a 10ª Delegacia Territorial (DT/Pau da Lima) investiga do caso. Ramhon Dias tem 443 mil seguidores no Instagram, rede social em que publica conteúdos sobre rifas e outras premiações. No site Ramhon Dias Realiza, o influenciador promete o sorteio de prêmios de R$ 400 mil com cotas de R$ 1,99.

Segundo o amigo e também influencer, Lazaro Andrade, Ramhon foi atingido no braço. Vídeos registrados por câmeras de segurança, mostram o momento em que Ramhon é perseguido. Nas imagens, ele corre do atirador após ser surpreendido. Em outro vídeo, o carro da vítima aparece com marcas de tiros.

Em julho do ano passado, a Justiça da Bahia decretou a prisão temporária de Ramhon por suspeitas de lavagem ou ocultação de bens, jogos de azar e organização criminosa. Na época, o influencer também foi apontado como suspeito de criar empresas de fachada e mais outras práticas ilícitas como o uso de ‘testas de ferro’.