ESTRADA DA MURIÇOCA

Rifeiro influencer é baleado em São Marcos após sair da barbearia

A 10ª Delegacia Territorial (DT/Pau da Lima) investiga do caso. Não há informações ainda sobre a motivação do crime e ninguém também foi preso. Ramhon Dias tem 443 mil seguidores no Instagram, onde publica conteúdos sobre rifas, premiações e vida pessoal. No site Ramhon Dias Realiza, o influenciador promete o sorteio de prêmios de R$ 400 mil com cotas de R$ 1,99.