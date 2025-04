VÍDEO

Veja momento em que polícia cumpre mandados contra rifeiros em condomínio de luxo

Segunda fase da Operação Falsas Promessas já prendeu 22 pessoas, entre rifeiros, influenciadores e policiais

A segunda fase da Operação Falsas Promessas cumpriu ao menos 22 mandados de prisões preventivas, incluindo cinco policiais militares, além de 30 mandados de busca e apreensão e seis medidas cautelares. Segundo a Polícia Civil, o grupo movimentou R$ 680 milhões com rifas ilegais nas redes sociais. Confira, em vídeo, a ação da polícia. >

Primeira fase

Na primeira fase da operação, em setembro do ano passado, os influenciadores Nanan e Ramhon Dias também foram presos. A ação aconteceu em Salvador, no interior da Bahia e nos estados de Goiás, Espírito Santo e Ceará.>

De acordo a Polícia Civil, o grupo movimentou cerca de R$500 milhões através de rifas ilegais. A organização criminosa almejava aproveitar o poder de influência dos integrantes para burlar a fiscalização sobre a origem do dinheiro. >

Na ação, um dos suspeitos entrou em confronto com os policiais, foi atingido, mas não resistiu aos ferimentos. Ele foi identificado como Sueliton de Almeida Coelho, 50 anos. Sueliton possuía mandado de prisão por tráfico de drogas e organização criminosa, sendo apontado como uma das lideranças no bairro do Nordeste de Amaralina.>