PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Liga Esportiva Nescau estreia em Salvador em julho; inscrições são gratuitas

Maior campeonato poliesportivo estudantil do país desembarca na capital baiana no dia 5 de julho

Salvador receberá a sétima etapa da temporada 2025 da Liga Esportiva Nescau, competição que leva esporte, aprendizado e inclusão para crianças e adolescentes desde 2015. Durante o evento serão ofertadas nove práticas esportivas na AABB, divididas entre modalidades, oficinas e desafios. A criançada poderá competir, por exemplo, no futebol society, vôlei e judô, sendo a última também em versão adaptada para PCDs. Nas oficinas, serão ofertados o futmesa, Twister e altinha; já nos desafios, as opções são cornhole, chute ao gol e a clássica capoeira. Todas as oficinas e desafios também contam com versões adaptadas para crianças e adolescentes com deficiência. O evento, que acontece no dia 5 de julho, é 100% gratuito e voltado para meninos e meninas de 7 a 17 anos. As inscrições devem ser feitas pelo site.>