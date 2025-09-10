Acesse sua conta
Spotify começa a liberar áudio lossless para assinantes no Brasil

Função chega sem custo extra após anos de promessas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 09:01

Será possível habilitar o lossless no Spotify
Será possível habilitar o lossless no Spotify Crédito: Reprodução

O recurso de áudio lossless  (de alta fidelidade, sem perdas) do Spotify, alvo de rumores desde 2017 e promessa oficial não cumprida em 2021, enfim começa a chegar aos usuários do serviço de streaming. A empresa confirmou que assinantes Premium em 50 mercados terão acesso à novidade nos próximos dois meses, sem a necessidade de aderir a um plano adicional.

A liberação terá início em países como Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Japão, Portugal e Austrália. Assim que disponível, o usuário será avisado pelo próprio aplicativo e poderá ativar a função no menu de configurações, dentro da seção de qualidade de mídia. Para evitar dúvidas, a reprodução em áudio sem perdas será indicada tanto na barra “Tocando” quanto no Connect Picker, que também mostrará se o dispositivo conectado é compatível.

No primeiro momento, aparelhos de marcas como Sony, Bose, Samsung e Sennheiser estarão aptos a rodar a novidade. Segundo o Spotify, a lista deve crescer em breve com a inclusão de equipamentos da Sonos e da Amazon.

Apesar de a chegada ter sido celebrada por quem esperava há anos, o formato adotado pela plataforma é limitado a FLAC de até 24-bit / 44.1 kHz. Serviços concorrentes, como Apple Music, Tidal e Qobuz, já disponibilizam arquivos em HiRes FLAC que alcançam 24-bit / 192 kHz. A diferença, contudo, só costuma ser notada por ouvintes com equipamentos de alta performance.

Com a atualização, o YouTube Music permanece como o único grande serviço de streaming que ainda não oferece áudio sem perdas, sem qualquer indicação de mudança por parte do Google.

O Spotify passou por um aumento recente, no início de agosto. O plano de entrada passou a custar R$ 23,90 por mês, um aumento de 9,1%. Já o plano Família subiu de R$ 34,90 para R$ 40,90 mensais.

