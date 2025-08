MÚSICA

Spotify anuncia aumento de até 17% em assinatura de planos

Todos os planos da plataforma sofrerão reajuste no valor a partir de setembro

Ouvir música vai ficar mais caro para os usuários e assinantes da plataforma Spotify. A empresa vai reajustar os valores dos planos premium para novas tarifas que já estão disponíveis do site oficial da empresa. O aumento pode chegar a 17,19% a depender do plano escolhido. >

De acordo com informações do G1 Tecnologia, o anúncio foi feito nesta segunda-feira (4) e devem entrar em vigor em todo o país no mês de setembro. No site da empresa, já é possível acompanhar os novos valores. O plano mais barato é o exclusivo para estudantes universitários, que agora pode ser adquirido por R$ 12,90 por mês. Nessa modalidade o aumento foi 8,4%, visto que o valor anterior era de R$ 11,90.>