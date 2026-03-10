ASTROLOGIA

Oportunidade à vista? Os caminhos profissionais de Sagitário, Peixes e Áries terão uma virada de mestre ainda este mês (10 de março)

Com a Lua em Sagitário, as barreiras profissionais entram em rota da expansão e visibilidade

Publicado em 10 de março de 2026 às 15:50

Sabe aquele empurrãozinho que faltava para o seu projeto finalmente ganhar o mundo? Pois ele chegou. Nesta terça-feira, a Lua em Sagitário atua como um verdadeiro acelerador de metas, especialmente para quem não tem medo de pensar grande. A energia do dia favorece quem busca especialização, contatos internacionais ou até aquela promoção que exige uma visão mais estratégica do negócio.



Para os signos de Sagitário, Peixes e Áries, o sucesso hoje depende da coragem. Para os sagitarianos, o protagonismo é absoluto: é o dia de liderar e propor soluções que ninguém mais viu. Já para os piscianos, a visibilidade profissional está no auge, sendo o momento ideal para conversar com superiores ou figuras de autoridade. Áries, por sua vez, encontra soluções em questões jurídicas ou acadêmicas que pareciam travadas.

O segredo do dia é não se perder na burocracia. Sagitário é o signo da liberdade, então procure simplificar os processos para que a execução seja rápida e eficiente. Reuniões de networking feitas hoje têm um potencial enorme de gerar frutos a longo prazo, principalmente se envolverem novas tecnologias ou causas sociais. O universo está pedindo que você aponte sua flecha para o alvo mais alto que conseguir imaginar.

