ASTROLOGIA

Anjo da Guarda alerta 3 signos nesta terça (10 de março): equilíbrio emocional e mais atenção antes de reagir a situações inesperadas

IDia pede cuidado com palavras e atitudes

Fernanda Varela

Publicado em 10 de março de 2026 às 06:41

Signos Crédito: Imagem gerada or IA

A terça-feira (10) chega com uma energia que convida à reflexão antes de qualquer atitude. A espiritualidade atua como um guia silencioso, chamando atenção para o peso das palavras e das decisões tomadas no impulso.

Pequenos gestos podem ter impactos maiores do que parecem quando não há calma ou discernimento. Por isso, o dia favorece quem observa melhor o cenário antes de agir ou se posicionar.

Diante de provocações ou pressões externas, a orientação espiritual é desacelerar. Respirar fundo, pensar com clareza e avaliar cada situação com serenidade tende a evitar desgastes desnecessários ao longo do dia.

Gêmeos

Conversas importantes podem surgir logo no início da semana. O recado espiritual é evitar respostas impulsivas ou irônicas. Escolher bem as palavras ajudará a evitar conflitos e preservar relações que são importantes para você.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado 1 de 5

Virgem

A tendência de querer resolver tudo rapidamente pode gerar desgaste. O Anjo da Guarda orienta a organizar prioridades e entender que algumas situações precisam de tempo para se ajustar. Paciência será sua maior aliada hoje.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos 1 de 5

Aquário

Mudanças inesperadas podem surgir no ambiente profissional ou pessoal. Em vez de resistir, procure analisar o que pode ser aprendido com a situação. A flexibilidade ajudará a transformar desafios em oportunidades.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa 1 de 5

Mensagem do dia