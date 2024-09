FESTIVAL

Katy Perry faz dueto com Cyndi Lauper e show de hits no Rock in Rio

A headliner da noite fez milhares de vozes cantares hits como Part of Me, California Girls, Hot N Cold, Roar e Fireworks

Luiza Gonçalves

Publicado em 21 de setembro de 2024 às 12:43

Katy Perry foi uma das cantoras mais pedidas pelo público do Rock in Rio Crédito: A.PAES | Shutterstock

Fechando a programação do Dia Delas, no Rock Rio, e integrando o line-up do festival pela terceira vez, a popstar norte-americana Katy Perry se apresentou na noite deste sábado (21), no Rio de Janeiro. No show, Katy deu uma mostra ao público de sua nova fase musical, inaugurada com o lançamento do álbum 143, que também teve estreia global ontem. Mas teve espaço também para a nostalgia, com sucessos do One of The Boys (2008), Teenage Dream (2010), Prism (2012) e Witness (2017).

A headliner da noite fez milhares de vozes cantares hits como Part of Me, California Girls, Hot N Cold, Roar e The One That Got Away.

“Eu imaginei vocês hoje para ser a noite de estreia do meu novo álbum. Eu poderia ter escolhido qualquer noite, mas decidi dividir meu amor com meus fãs brasileiros. Vocês estão animados?”, declarou a artista no início da apresentação.

O single “Woman’s World”, principal aposta do 143, abriu o show com Katy chegando ao palco suspensa no ar. A performance foi acompanhada de dançarinos, troca de figurino, efeitos audiovisuais e fogos, que orquestraram um espetáculo cativante e dançante.

Uma das diferenças sonoras marcantes no evento foi a utilização de batidas mais eletrônicas, tanto nas canções novas, quanto nas antigas, com releituras de sucessos como ET, Dark Horse e Swish Swish. Nos telões, também foi exibido um vídeo com um compilado de imagens de IA, futuristas, românticas e femininas, que também destaca a estética do 143.

O momento de maior destaque do show foi quando Katy Perry convidou Cyndi Lauper, que havia se apresentado no mesmo palco anteriormente, para cantarem juntas “Time After Time”, do primeiro álbum de Cyndi, “She's So Unusual” (1983). No palco, Katy reforçou a importância da parceria feminina e elogiou Cyndi “Uma mulher incrível, uma estrela com uma carreira duradoura”, disse.