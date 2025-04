NEW SHEPARD

Por que a viagem com Katy Perry ao espaço durou tão pouco tempo?

Empresa de Jeff Bezzos levou seis tripulantes para voo de cerca de 10 minutos

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de abril de 2025 às 18:17

Katy Perry, a noiva de Jeff Bezos e mais quatro mulheres irão ao espaço Crédito: Divulgação

Após mais de 60 anos, uma nave com tripulação completamente feminina foi ao espaço. A nave New Shepard, da Blue Origin, levou Katy Perry, Lauren Sánchez (noiva de Jeff Bezos), Amanda Nguyen, Aisha Bowe, Gayle King e Kerianne Flynn para uma viagem de aproximadamente 10 minutos nos limites da atmosfera terrestre, nesta segunda-feira (14). A viagem oferecida pela empresa de Jeff Bezzos é do tipo suborbital, o que indica que que ela não chega a dar uma volta no planeta, retornando ao solo dentro de alguns minutos. Os voos na Linha de Kárman, símbolo internacional do início do espaço, também não possuem condições físicas para serem longas.>

A linha de Kárman homenageia o engenheiro aeroespacial húngaro-americano Theodore von Kármán que, em seus estudos, buscou encontrar qual ponto de início do espaço. Ele entendeu que, após esse ponto, o ar ficaria demasiadamente rarefeito fazendo com que as aeronaves precisem de sistema de propulsão próprio para conseguir se manter e não mais depender da sustentação da atmosfera da terra. A linha de Kárman fica na Termosfera, penúltima camada do planeta. >

A altitude de 100 km acima do nível do mar foi adotada pela Federação Aeronáutica Internacional (FAI) como o ponto de separação da atmosfera da terra e o espaço. A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos (Nasa), por sua vez, utiliza 80 km como seu marcador. >

O fato é que a viagem da New Shepard atingiu o limite de 100 km da linha de Kárman. Segundo a Blue Origin, com a fronteira cruzada, a tripulação já consegue experimentar alguns minutos de ausência de peso, o que pôde ser visto em um vídeo publicado pela empresa em que as seis tripulantes e objetos aparecem 'flutuando' dentro da nave. >

A nave

A New Shepard é um sistema de foguete suborbital totalmente reutilizável da Blue Origin, batizado em homenagem ao astronauta Alan Shepard, o primeiro americano a chegar ao espaço sideral. Segundo a empresa, todos os voos costumam ter duração média de 11 minutos. A cabine pressurizada, isto é, com a pressão controlada para permitir a respiração, acomoda atém seis pessoas. >