CRIME

Blogueiro é preso por receptação após ser encontrado com motos roubadas em São Cristóvão

Albert Jesus Lima acumula 12 mil seguidores nas redes sociais

Um blogueiro, que é conhecido por divulgar seu trabalho como barbeiro nas redes sociais, foi preso por receptação após ser localizado com três motos roubadas, em São Cristóvão. De acordo com fonte policial, o suspeito preso em flagrante foi identificado como Albert Jesus Lima e tem 12 mil seguidores em uma de suas contas. >

Não se sabe, no entanto, se ele foi responsável pelo roubo das motocicletas. “O que temos até agora que ele estava com essas motos com restrição de roubo. Então, ele foi preso em flagrante por receptação. Não sabemos ainda se está envolvido também nos roubos dessas motos, nem o porquê de estar com elas”, fala a fonte. >