CRIME

Ataque do CV: homem é surpreendido e morto a tiros na Caixa d'Água

Caso foi registrado na noite de quarta-feira (4)

Os moradores da Rua Henrique Freitas de Cima, na Caixa d'Água, em Salvador, passaram por um susto na madrugada de quinta-feira (5) por conta de uma ataque a tiros. No local, um homem, que ainda não foi identificado, foi surpreendido por homens armados e foi executado pelos criminosos. Sem chance de se defender, a vítima morreu ainda no local. O ataque, de acordo com informações de uma fonte policial, seria de responsabilidade da facção do Comando Vermelho (CV).>