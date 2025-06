CRIME

Saboeiro: olheiro é sequestrado e executado pelo CV após 'falha'

Homicídio foi registrado na noite de terça-feira (3)

Wendel de Novais

Publicado em 4 de junho de 2025 às 12:09

Crime foi registrado na Rua Homero Pires Crédito: Reprodução

Um olheiro do Comando Vermelho (CV) foi executado com tiros na cabeça no bairro do Saboeiro, em Salvador, na noite de quarta-feira (4). De acordo com informações de uma fonte consultada pela reportagem, o criminoso teria sequestrado por traficantes da facção em Tancredo Neves e levado de carro para o local onde foi morto. >

“Esse homem, que a gente não tem a identificação ainda, cumpriria a função de olheiro dentro do grupo criminoso. A principal informação é que ele falhou no aviso da chegada de policiais na área dele. Não temos ainda qual seria a ação porque essa é uma área muito movimentada, com diversas ações da PM”, fala a fonte, sem se identificar. O crime foi registrado na Rua Homero Pires. >

Um caso com reféns registrado em Tancredo Neves na tarde de ontem atesta o cenário narrado pelo policial. Na ocorrência, cinco suspeitos fugiram ao avistar policiais militares e invadiram uma residência. Duas senhoras idosas, um senhor idoso, um pré-adolescente e uma criança foram feitas reféns durante a ação, mas foram liberados após negociação por volta das 17h. >

A execução no Saboeiro foi confirmada pela Polícia Militar da Bahia (PM-BA). A corporação informou uma equipe da 23ª Companhia Independente (CIPM) foi acionada para verificar uma ocorrência de disparo de arma de fogo. No local, a vítima foi encontrada ao solo, ferido na cabeça e sem sinais vitais. >