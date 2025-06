CRIME

Após 67km percorridos em fuga, preso que escapou de audiência na Bahia é capturado

Criminoso conhecido como Betão Caculé escapou de fórum em Guanambi

Um dia após fugir do fórum em Guanambi, no sudoeste da Bahia, Roberto Barbosa de Souza, de 37 anos, que é mais conhecido como Betão de Caculé, foi preso por policiais na noite de terça-feira (3), no município de Ibiassucê. A captura do detento aconteceu após ele percorrer 67 km entre um município e outro durante a fuga. >