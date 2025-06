SALVADOR

Líder é preso e puxador de bonde de facção é morto em operação

Alvos são investigados por homicídios e tráfico de drogas

O puxador é Cleison de Carvalho Rodrigues. Ao ser localizado no bairro de São Marcos, o criminoso, que estava armado, resistiu à prisão e ficou ferido durante confronto com as equipes policiais. Ele chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, onde morreu. >

O líder da organização não teve nome revelado, mas foi preso na Liberdade. Ele é apontado como responsável por organizar os estoques de drogas nos pontos de tráfico, armazenar os entorpecentes em sua residência, cobrar os valores oriundos das vendas do material ilícito e prestar contas para a liderança do grupo criminoso. >

A ação, que integra um esforço estratégico voltado à responsabilização penal de autores já indiciados em procedimentos que tramitam no Poder Judiciário, ocorre simultaneamente em bairros de Salvador e na cidade de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. >

Equipes do Núcleo de Operações, da Agência de Inteligência, do Grupo de Capturas, da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) e da 3ª (DH/BTS), que integram o DHPP, participam das diligências, com o apoio da Polícia Civil do Rio de Janeiro. >