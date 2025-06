CRIME

Facção usa concessionárias para lavar R$ 10 milhões e vira alvo de operação

Grupo criminoso virou alvo de operação policial

Uma facção criminosa virou alvo de uma operação após faturar R$ 10 milhões por usar concessionárias responsáveis por compras e vendas de carros para lavagem de dinheiro. Na ação, além do bloqueio dos valores em dinheiro advindos do crime, a polícia solicitou o bloqueio de R$ 100 mil em criptomoedas pertencentes ao grupo. O grupo também é investigado por crimes de extorsão. >

A investigação revelou usava as concessionárias para lavar quantias do tráfico. “Além disso, empresas de compra e venda de veículos foram usadas para o recebimento de valores do tráfico de drogas, conforme apurado na investigação”, informou a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, onde a operação ocorreu. >