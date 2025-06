CRIME

Cadáver de pai foi guardado em casa por até dois anos para manter R$ 5 mil do INSS

Laudo indica que Dário Antônio Raffaele D’Ottavio morreu entre seis meses e até dois anos

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de junho de 2025 às 21:03

Os dois filhos de Dário Antônio foram presos em maio Crédito: Reprodução

Um idoso, de 88 anos, teve o cadáver mantido em casa por cerca até dois anos após a sua morte, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Segundo laudo do Instituto Médico Legal (IML), o corpo de Dario Antonio Raffaele D'Ottavio indicou que a morte dele ocorreu entre um período de seis meses a até dois anos, segundo informações do UOL. >

Ele foi encontrado em estágio final de decomposição (esqueletização). No dia 21 de maio, os dois filhos de Dario, Marcelo Marchese D’Ottavio, de 51 anos, e Tania Conceição Marchese D’Ottavio, de 55, foram presos no foram presos por manterem o corpo do pai em casa após a morte. >

Apesar de detectar o período em que a morte pode ter ocorrido, o laudo ainda não conseguiu definir a causa, que foi classificada apenas como "indeterminada". Não foram identificadas lesões que indicassem alguma agressão no corpo, sendo assim, não foi descartada a possibilidade de falecimento por causas naturais. >