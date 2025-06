TRÂNSITO

Guarda Civil é flagrado agredindo motorista durante blitz em Salvador; veja vídeo

Órgão afirmou que ação de agente respondeu a ameaças do condutor

Um agente da Guarda Civil Municipal (GCM) foi flagrado agredindo um condutor na tarde de terça-feira (3), na Avenida Paralela, nas imediações do Estação de Metrô de Pituaçu. As agressões foram filmadas durante o apoio da Guarda a equipes da Transalvador em uma ação de fiscalização no trânsito da capital. >