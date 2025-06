POLÍCIA

PM é atingido no rosto e traficante é morto durante confronto no Arenoso

Caso foi registrado na noite de quinta-feira (5); disparo atingiu PM de raspão

Um confronto entre agentes da Rondesp Central e traficantes no bairro do Arenoso, em Salvador, deixou um PM baleado e um criminoso morto na noite de quinta-feira (5). De acordo com informações da Polícia Militar da Bahia (PM), a troca de tiros teve início quando viaturas realizavam rondas na área, que tem atuação do Bonde do Maluco (BDM). >