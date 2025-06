ONDE VAI PARAR?

Homem é preso após agredir neném de quatro meses achando que era bebê 'reborn'

Agressor 'desconfiou' que pais da criança usavam um bebê 'reborn' para furar a fila de um trailer de lanches

Um homem de 36 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso na noite dessa quinta-feira (5), após agredir um neném de quatro meses por achar que os pais da criança estavam com um bebê 'reborn' para furar a fila de um trailer de lanches. O caso ocorreu na Avenida Getúlio Vargas, na Savassi, região Centro-Sul de Belo Horizonte. A mãe, de 25 anos, relatou aos policiais que o homem, desconhecido, se aproximou e começou a brincar com a criança. Em seguida, passou a insistir que o neném era um "bebê reborn" — nome dado a bonecos hiper-realistas. As informações são do G1 MG.