Apartamento de R$ 50 milhões e vista mar de todos os cômodos: veja como é o ‘prédio do Neymar’

Cobertura é o principal destaque do projeto, com 8 garagens

Larissa Almeida

Publicado em 31 de julho de 2025 às 12:31

'Prédio do Neymar' Crédito: Divulgação/Edify One

Um dos empreendimentos mais luxuosos do país está em construção em Itapema, no Litoral Norte de Santa Catarina. Avaliada em R$ 50,8 milhões, a cobertura triplex do edifício conhecido como 'prédio do Neymar' é o destaque do projeto, que terá apartamentos com até 966 metros quadrados de frente para o mar. >

A unidade mais cara ocupa os três últimos andares do prédio (39º ao 41º) e contará com oito vagas de garagem. Os demais apartamentos variam entre 264 m² e 966 m², com quatro a seis suítes e preços a partir de R$ 13 milhões. Cada unidade terá de quatro a oito vagas de garagem.>

O edifício, chamado Edify One, terá 140 metros de altura e 41 andares, sendo cinco destinados exclusivamente à garagem. O projeto já alcançou 50% de execução e tem entrega prevista para dezembro de 2028.>

O prédio está localizado na Meia Praia, área nobre de Itapema. O apelido “prédio do Neymar” não é à toa: a empresa do jogador é proprietária do terreno e sócia da construtora responsável pela obra. Neymar visitou o canteiro de obras em junho de 2024.>

A disposição dos andares residenciais será a seguinte: do 9º ao 35º andar, dois apartamentos por andar; do 36º ao 38º, um apartamento por andar; e do 39º ao 41º, a cobertura triplex. Os cinco primeiros andares serão destinados à garagem.>

Entre os diferenciais, o prédio contará com vidros do chão ao teto, drywall acústico e sistema de reaproveitamento de água da chuva. A estrutura também terá segurança com inteligência artificial e infraestrutura para carregamento de veículos elétricos.>

A garagem terá layout específico para carros esportivos. O lounge de atendimento ao cliente já está em funcionamento desde o início de 2024.>

A área comum terá 2.700 m² divididos em dois pavimentos, com piscina de transbordo frente-mar, spa, pub, wine room, sala de jogos, espaço kids, área pet e academia com vista para o mar.>