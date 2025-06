CRUELDADE

Suspeito de matar miss baiana enviou áudio confessando crime para irmã da vítima

Depois, homem foi até a delegacia e se entregou

Segundo familiares, o suspeito passou oito dias fingindo que não sabia onde estava Raissa e o que aconteceu com ela. Um primo da jovem, Herbert Guilherme, disse que Marcelo estava em contato constante com a família. A baiana estava desaparecida desde 2 de junho. >

"Quando eu soube do desaparecimento, liguei para ele. Ele ficou todo o tempo mentindo. Ficou dizendo que ia me ajudar a achar ela", afirmou o primo ao g1 Paraná.>

Em 2020, Raissa venceu o concurso Miss Serra Branca Teen da Bahia, realizado em Paulo Afonso. Nas redes sociais, ela publicava fotos de viagens e passeios, além de criar conteúdos virais. Ela planejava deixar a capital paranaense e se mudar para Sorocaba, no interior de São Paulo. De acordo com Aline Manzatto, delegada responsável pelo caso, Marcelo conheceu Raissa quando ela ainda era criança.>

Ainda de acordo com a delegada, Marcelo disse que, no dia do crime, buscou Raíssa dizendo que iria ajudá-la a conseguir emprego em São Paulo. No dia, os dois almoçaram juntos e foram até a casa dele, onde ele contou que estava apaixonado por ela. Ele contou que, além de não ser correspondido, foi ofendido pela jovem.>

Após o crime, Marcelo disse que enrolou o corpo de Raíssa em uma lona, amarrou com fita adesiva e chamou o filho, que tentou convencê-lo a se entregar. Sem dar ouvidos ao menino, Marcelo teria colocado o corpo no porta-malas do carro emprestado de um amigo e, com ajuda do filho, teria dirigido até uma área de mata no município de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, onde disse ter enterrado a jovem.>