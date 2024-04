PROPOSTA

Ex-BBB Beatriz pede ajuda de Carlinhos Maia para perder a virgindade

Sister 'invadiu' a casa do influencer

Da Redação

Publicado em 22 de abril de 2024 às 16:22

Beatriz e Carlinhos Crédito: Reprodução

A ex-BBB Bia do Brás "invadiu" a mansão de Carlinhos Maia em São Paulo e iniciou um tour pela residência. Durante as interações com o anfitrião, ela pediu ao famoso ajuda para perder a virgindade.

Lembrando que ela já solicitou o mesmo "serviço" para Sabrina Sato durante o programa, onde ela derrubou a apresentadora.

Assustado com a "alegria" da moça, Carlinhos tirou dúvidas sobre como é participar do Big Brother Brasil e se surpreendeu ao descobrir que Bia do Brás ganhou, entre outras coisas, apenas 15 mil reais no reality da Globo. O famoso, então, pediu para as marcas investirem na ex-BBB.

Tour

Encantada com o luxo de tudo, a moça com família no interior baiano começou a mexer na geladeira do digital influencer à procura de algo para comer e beber. Depois, Beatriz cogitou brincar com alguns cocos verdes e chegou a fazer malabarismo com as frutas, causando tensão no famoso.