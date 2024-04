NO RS

Vice do BBB 24, Matteus é recepcionado com 'maior linguiça do mundo' em Alegrete

Iguaria tem 63 metros e é assada no chão

Publicado em 22 de abril de 2024 às 15:12

Linguiça Alegrete Crédito: Reprodução

Não foi só Davi que voltou para a cidade natal. O vice-campeão do BBB 24, Matteus Amaral, desembarcou em Alegrete (RS) e participou do corte de uma linguiça campeira de 63 metros feita especialmente para recebê-lo. Assada no chão, a iguaria é conhecida como "a maior linguiça do mundo".

O produto foi servido durante evento neste sábado (20). Além de Matteus, outras 10 mil pessoas participaram do churrasco.