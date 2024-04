INTERNACIONAL

Davi, campeão do BBB 24, é homenageado com vídeo na Times Square; assista

O vídeo foi publicado no perfil do baiano na plataforma X

Davi Brito, campeão do BBB 24, foi homenageado com um vídeo exibido na Times Square, em Nova York, que viralizou nas redes sociais na segunda-feira, 22.

O vídeo, que apresenta momentos marcantes de Davi durante o reality show, incluindo o momento em que recebe a notícia de sua vitória, foi publicado no perfil do baiano na plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter.

A frase "Davi nós te amamos" acompanha as imagens, que geraram intensa atividade online, fazendo com que o assunto fosse um dos mais comentados da manhã. A repercussão foi amplamente positiva, com muitos seguidores e fãs elogiando tanto a iniciativa quanto o próprio Davi. Uma seguidora comentou "Tu merece o mundo", enquanto outra acrescentou "Ele merece muito ser conhecido".

Outros participantes do BBB 24 também foram homenageados no mesmo local, como Fernanda Bande e o casal Matteus e Isabelle, conhecidos pelo público como "Mabelle", que tiveram momentos chave de sua participação no programa exibidos nos telões da Times Square no último dia do programa, quando competiram na final com Davi.