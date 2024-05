ROMANCE

Isabelle revela status de relacionamento com Matteus: “Gostaria muito que desse certo”

Cunhã e gaúcho iniciaram romance no Big Brother Brasil 24

Casal formado na reta final do Big Brother Brasil 24, Isabelle Nogueira e Matteus Amaral marcaram o reality com uma química bem avaliada pelo público. Embora a distância seja um ponto negativo para consolidar o romance, a cunhã não escondeu o desejo de continuar com o gaúcho.