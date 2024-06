DENÚNCIA

Ex-BBB Matteus Amaral será investigado pelo MPF após denúncia de fraude no sistema de cotas raciais do IFFar

"O Ministério Público Federal (MPF) recebeu a representação [denúncia]. O procedimento está em fase de análise preliminar das informações relatadas. Concluída essa etapa, o MPF definirá os próximos passos, o que pode significar a instauração de um inquérito, o arquivamento do caso ou outras medidas cabíveis", diz a nota do órgão.

"Após tomar conhecimento do caso envolvendo o ex-estudante do IFFar Matteus Amaral Vargas pelos veículos de imprensa, a instituição determinou a abertura de processo administrativo interno, com objetivo de identificar as situações que envolvem a participação dele no certame. Outras situações de mesma temática, que venham a ser apresentadas, terão o mesmo tratamento", afirmou.