VIRALIZOU

Fraude nas cotas: universidade confirma que ex-BBB Matteus se declarou preto em vestibular

Ele foi aprovado em 2014 e trancou a matrícula no quinto semestre

Da Redação

Publicado em 14 de junho de 2024 às 13:28

Ex-BBB Matteus Crédito: Reprodução

O ex-BBB Matteus Amaral, conhecido como Alegrete, fraudou o sistema de cotas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFar), segundo confirmado pela própria instituição. Matteus foi o vice-campeão da última edição do Big Brother Brasil.

A universidade diz que em 2014 Matteus Amaral Vargas entrou no curso bacharelado de Engenharia Agrícola, que era ofertado em conjunto com a Unipampa. Ele se inscreveu nas vagas destinadas a pretos e pardos, segundo consta no edital de 2014 com o resultado da seleção, que é público. No documento, Matteus se identificou como "preto".

"É importantíssimo ficar claro que, naquela época, conforme a Lei de Cotas de 2012, o único documento exigido para a inscrição nas cotas era a autodeclaração do candidato. Assim como em outras instituições federais de ensino, não havia mecanismo de verificação ou comprovação da declaração do candidato", explica o IFFar, em nota à Contigo.

Nesse caso, somente em caso de denúncia a universidade tomaria conhecimento do caso e faria uma investigação em processo administrativo. Não foi o que aconteceu e o caso não foi analisado.

A instituição diz que a política de cotas tem sido aperfeiçoada com o decorrer dos anos. "Atualmente, cada campus do IFFar possui uma comissão composta por três pessoas titulares e duas suplentes que atua em todos os processos de seleção dos estudantes", explica.

Matteus ainda não comentou o caso. Ontem, depois que o caso viralizou em redes sociais, ele acabou publicando um vídeo em que a mãe dele aparecendo comentando o caso. Nos stories do Instagram, Matteus aparecia com um filhote de ovelha. Ao fundo a mãe dele comentava: "Já ouvi dizer que isso aí não dá nada, se eu me declarei negra, sou negra". O story foi apagado, mas não antes de se espalhar em outras redes sociais.

MEU DEUS! Matteus postou um story sem querer da sua mãe CONFIRMANDO que eles usaram cotas raciais para entrar em Instituto Federal:



“Isso aí não dá em nada. Se eu me declarei negra, eu sou negra. E o senhor não pode me falar nada, porque se falar eu processo o senhor”. pic.twitter.com/JnoO5qnulg — Rio West Fm (@RioWestFm) June 13, 2024