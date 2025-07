FAMOSOS

Claudia Leitte completa 45 anos: relembre marcos da carreira e curiosidades da cantora

A cantora celebrou aniversário com ensaio especial

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de julho de 2025 às 15:45

Claudia Leitte faz 45 anos: relembre marcos da carreira e curiosidades da cantora Crédito: Reprodução/Instagram

Claudia Leitte completa 45 anos nesta quinta-feira (10) e celebra a data em grande estilo, com direito a ensaio fotográfico e promessa de novidades musicais. Vestindo um look dourado cheio de brilho, a cantora compartilhou cliques nas redes sociais com a legenda “Um novo ciclo começou” e os fãs não economizaram nos elogios. >

Com mais de duas décadas de carreira, Claudia se consolidou como uma das maiores artistas brasileiras, reconhecida por sua energia contagiante nos palcos, versatilidade musical e engajamento em causas sociais. Do axé ao pop, da TV ao Carnaval, sua trajetória é marcada por reinvenções, sucessos e momentos inesquecíveis.>

De São Gonçalo para o Brasil: o início da estrela >

Nascida em São Gonçalo (RJ), Claudia Leitte se apaixonou pela música ainda na infância. Após se mudar para Salvador, mergulhou na cultura baiana e deu os primeiros passos profissionais em bandas locais. Mas foi em 2001, ao assumir os vocais do grupo Babado Novo, que sua vida mudou de vez.>

Com hits como “Amor Perfeito” e “Cai Fora”, a banda dominou o Carnaval e o rádio, transformando Claudia em um dos maiores nomes do axé nos anos 2000. À frente do grupo, ela conquistou discos de ouro, prêmios importantes e um público fiel em todo o país.>

A estreia solo e a projeção internacional >

Em 2008, Claudia iniciou sua carreira solo com um feito histórico: o show de estreia foi gravado ao vivo para mais de 700 mil pessoas na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O projeto “Ao Vivo em Copacabana” marcou o começo de uma nova fase, com sons que mesclavam o axé com elementos do pop e eletrônico.>

Com o tempo, a artista firmou parcerias com nomes internacionais como Pitbull e Jennifer Lopez, ampliando sua presença fora do Brasil. Ela também brilhou no Rock in Rio, na abertura da Copa do Mundo de 2014 e, claro, nos trios elétricos do Carnaval de Salvador com o bloco Largadinho.>

Momentos marcantes da carreira de Claudia Leitte >

- Participação na abertura da Copa do Mundo FIFA 2014

- Estreia solo com show histórico em Copacabana



- Parcerias com artistas internacionais



- Participações como jurada no The Voice Brasil



- Destaque em premiações nacionais e internacionais



- Bloco de Carnaval "Largadinho"



- Envolvimento em campanhas sociais e causas humanitárias

>

Comemoração dos 20 anos de carreira >

Em 2022, Claudia anunciou a produção de um álbum comemorativo 'Ao vivo na Prainha da Claudinha', celebrando seus 20 anos de estrada, com regravações de grandes sucessos e participações de artistas renomados. A proposta era revisitar sua própria história, com novos arranjos e uma sonoridade atual.>