TV

Qual filme vai passar na 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (11/7)?

Atração começa a ser exibida às 15h25

Após viver grandes desafios, Percy Jackson (Logan Lerman) desfruta de um momento de paz no Acampamento Meio-Sangue, ao lado dos amigos Annabeth e Grover. Mas essa tranquilidade dura pouco: a árvore mágica que protege o local é envenenada, colocando todos em perigo. Para restaurar o poder da barreira mágica, o trio embarca em uma missão perigosa em busca do Velocino de Ouro. No caminho, enfrentam criaturas místicas e a ameaça do vilão Luke, que deseja usar o artefato para ressuscitar o temido titã Cronos.>