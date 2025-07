'EXPERIÊNCIA FORA DO CORPO'

Mulher revela o que viu enquanto estava entre a vida e a morte durante parada cardíaca

Jenna Tanner teve infarto raro e passou cerca de 2h lutando pela vida

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de julho de 2025 às 19:21

Jenna Tanner Crédito: Reprodução/Mirror

A americana Jenna Tanner passou cerca de 2h lutando pela vida após sofrer infarto raro e entrar em parada cardíaca. Durante esse período, ela disse que teve uma experiência vívida fora do corpo, com uma visão repleta de estrelas e nebulosas coloridas.>

Tudo começou quando a dona de casa de Oklahoma, nos Estados Unidos, passou vários dias sofrendo com falta de ar e uma sensação de aperto no peito. Ela, porém, atribuiu os sintomas à gripe que seus filhos haviam acabado de se recuperar. Até que perdeu a consciência e entrou em parada cardíaca.>

“Lembro de simplesmente estar flutuando por esse espaço — como um universo — e me aproximando do que eu descreveria como uma nebulosa”, disse Jenna ao jornal The Mirror. “Havia uma grande nuvem de cores em movimento que mudava constantemente. Tudo era estrelas vívidas. Eu apenas flutuava em paz”.>

Mãe de três filhos - Mazie, de 20 anos, Avery, de 17, e Brady, de 13 - ela foi chamada pelos médicos de “paciente milagre” após sobreviver a um infarto conhecido como widowmaker, um dos mais letais, que acontece quando a artéria descendente anterior esquerda é totalmente bloqueada. A condição tem uma taxa de sobrevivência de apenas 12% quando ocorre fora do hospital.>

Ela disse que estava sozinha em casa quando sentiu que algo estava errado. "Algum tempo depois das 11h da manhã, mandei uma mensagem para o meu marido [Ryan, 51 anos, eletricista], dizendo que eu achava que poderia estar doente ou com alguma doença", falou.>

Jenna, porém, não procurou atendimento médico e resolveu limpar a casa. Até que, ao entrar em seu escritório, sentiu a pressão cair e sentou-se no chão para evitar um desmaio. Porém, ela perdeu a consciência pouco depois. A americana descreveu ter sido "lançada de volta para o corpo" através do que parecia ser "um tubo de relâmpago" quando acordou.>

Em seguida, ela falou que viu seu próprio corpo caído no chão e retornou a ele sentindo uma “dor instantânea”. "Parecia que um elefante tinha entrado e sentado no meu peito, e eu soube imediatamente que estava tendo um ataque cardíaco".>

Jenna passou aproximadamente duas horas entre momentos de consciência e inconsciência. Afirmou que, durante os momentos de lucidez, refletiu sobre sua vida de uma forma que a surpreendeu. "Não me lembrei ou revivi qualquer parte ruim da vida. Tudo o que eu pensava eram as conexões que havia feito com pessoas ou lugares enquanto estava viva. Eram só as coisas boas".>

Segundo ela, seu celular estava em outro cômodo. Mas a ideia que Brady, seu filho mais novo, poderia chegar da escola e encontrá-la morta foi o que lhe deu forças para rastejar até o telefone. Ela conseguiu ligar primeiro para o marido e, em seguida, para o serviço de emergência. Também foi capaz de destrancar a porta da frente antes de desmaiar, pouco antes da chegada dos socorristas.>

"O corpo de bombeiros ganhou um prêmio pela rapidez com que me levaram ao hospital. Acho que em menos de 13 minutos, o que foi um tempo recorde", contou.>

No hospital, a equipe médica silenciou ao ver a primeira imagem do coração de Jenna. Seu cardiologista, visivelmente emocionado, falou que, em 20 anos de carreira e mais de 4 mil cirurgias, nunca tinha visto algo do tipo. "Eu nem sabia que alguém podia sobreviver a isso", comentou ele.>