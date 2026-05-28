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FOTOS: Mais de 400 gatos são encontrados dentro de apartamento em Santa Catarina

Animais deverão cumprir um período de quarentena no apartamento antes de serem colocados para adoção

Maysa Polcri

Publicado em 28 de maio de 2026 às 17:05

Tutora acumulou mais de 400 gatos dentro de apartamento Crédito: Reprodução

Uma situação encontrada dentro de um apartamento na cidade de Concórdia, no oeste de Santa Catarina, causou comoção no município. O Ministério Público do Estado entrou com uma ação na Justiça para resgatar 400 gatos que estavam dentro de um apartamento pertencente a uma idosa.

Em abril, foi assinado um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com a tutora após uma ação do Ministério Público. Segundo o órgão, o acordo não foi cumprido e os animais estavam em situação precária.

Tutora acumulou mais de 400 gatos dentro de apartamento, diz MP 1 de 4

A mulher, segundo o MP, estaria impedindo a entrada dos técnicos e de veterinários no imóvel. Por isso, o Ministério Público pediu a autorização para a entrada forçada com o apoio da polícia.