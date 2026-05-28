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FOTOS: Mais de 400 gatos são encontrados dentro de apartamento em Santa Catarina

Animais deverão cumprir um período de quarentena no apartamento antes de serem colocados para adoção

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 28 de maio de 2026 às 17:05

Tutora acumulou mais de 400 gatos dentro de apartamento
Tutora acumulou mais de 400 gatos dentro de apartamento Crédito: Reprodução

Uma situação encontrada dentro de um apartamento na cidade de Concórdia, no oeste de Santa Catarina, causou comoção no município. O Ministério Público do Estado entrou com uma ação na Justiça para resgatar 400 gatos que estavam dentro de um apartamento pertencente a uma idosa. 

Em abril, foi assinado um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com a tutora após uma ação do Ministério Público. Segundo o órgão, o acordo não foi cumprido e os animais estavam em situação precária. 

Tutora acumulou mais de 400 gatos dentro de apartamento, diz MP

Tutora acumulou mais de 400 gatos dentro de apartamento, diz MP por Reprodução
Tutora acumulou mais de 400 gatos dentro de apartamento, diz MP por Reprodução
Tutora acumulou mais de 400 gatos dentro de apartamento, diz MP por Reprodução
Tutora acumulou mais de 400 gatos dentro de apartamento, diz MP por Reprodução
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Tutora acumulou mais de 400 gatos dentro de apartamento, diz MP por Reprodução

A mulher, segundo o MP, estaria impedindo a entrada dos técnicos e de veterinários no imóvel. Por isso, o Ministério Público pediu a autorização para a entrada forçada com o apoio da polícia. 

Fotos mostram que os animais viviam amontoados, sendo que muitos gatos apresentam doenças graves por conta da falta de higiene, de acordo com o Ministério Público. O plano de resgate prevê a retirada total dos felinos em seis meses, período em que eles serão monitorados. Depois, os animais disponibilizados para adoção. 

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