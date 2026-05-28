FOTOS: Mais de 400 gatos são encontrados dentro de apartamento em Santa Catarina

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Maysa Polcri
Publicado em 28 de maio de 2026 às 17:05
Uma situação encontrada dentro de um apartamento na cidade de Concórdia, no oeste de Santa Catarina, causou comoção no município. O Ministério Público do Estado entrou com uma ação na Justiça para resgatar 400 gatos que estavam dentro de um apartamento pertencente a uma idosa.
Em abril, foi assinado um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com a tutora após uma ação do Ministério Público. Segundo o órgão, o acordo não foi cumprido e os animais estavam em situação precária.
Tutora acumulou mais de 400 gatos dentro de apartamento, diz MP
A mulher, segundo o MP, estaria impedindo a entrada dos técnicos e de veterinários no imóvel. Por isso, o Ministério Público pediu a autorização para a entrada forçada com o apoio da polícia.
Fotos mostram que os animais viviam amontoados, sendo que muitos gatos apresentam doenças graves por conta da falta de higiene, de acordo com o Ministério Público. O plano de resgate prevê a retirada total dos felinos em seis meses, período em que eles serão monitorados. Depois, os animais disponibilizados para adoção.