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Justiça proíbe show de Nattan em festa de Santo Antônio em cidade do Nordeste

TJ determinou a suspensão do contrato de R$ 800 mil; prefeitura diz que vai recorrer

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 28 de maio de 2026 às 17:27

Nattan
Nattan Crédito: Kaio Cesar e Ricardo Henri

A Justiça determinou a suspensão do contrato de R$ 800 mil firmado entre a prefeitura de Campo Maior, no estado do Piauí, e o cantor de Nattan. A apresentação aconteceria no domingo (31), durante os festejos de Santo Antônio na cidade. 

O Tribunal de Justiça atendeu, na terça-feira (26), a um pedido do Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI), que defende que a contratação não condiz com a realidade financeira do município. O MP cita no processo débitos relacionados ao pagamento de precatórios, pendências previdenciárias, além de denúncias sobre atrasos de salários de servidores. 

A 2ª Vara de Campo Maior determinou a suspensão imediata do contrato e proibiu o município de efetuar novos pagamentos à empresa responsável pelo show. Também foi determinado o bloqueio judicial do valor de R$ 800 mil. A Justiça exige ainda que a cidade apresente todos os comprovantes de pagamentos realizados. 

Artistas com os cachês mais caro do São João 2025 na Bahia

Wesley Safadão: R$ 1,1 milhão por Reprodução/Instagram
Jorge e Mateus: R$ 900 mil por Divulgação
Nattan: R$ 900 mil por Kaio Cesar e Ricardo Henri
Ana Castela: R$ 805 mil por Reprodução/Instagram
Zé Neto e Cristiano: R$ 804 mil por Reprodução/Redes Sociais
Simone Mendes: R$ 800 mil por Reprodução | Instagram
Leonardo: R$ 800 mil por Reprodução
Bruno e Marrone: R$ 784 mil por Reprodução/Redes sociais
Maiara e Maraísa: R$ 754 mil por @gabiidemorais
Alok: R$ 750 mil por Caio e Thiago Duran/Camarote Salvador
Ivete Sangalo: R$ 750 mil por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
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Wesley Safadão: R$ 1,1 milhão por Reprodução/Instagram

Em nota, a Prefeitura de Campo Maior disse que vai recorrer da decisão. “A Procuradoria do Município esclarece ainda que apresentará todas as informações e documentos necessários à Justiça, reafirmando a legalidade e a transparência para a realização do evento”, afirmou.

"A gestão municipal acredita que, após a devida revisão da decisão, o evento será realizado normalmente, garantindo à população a continuidade de uma tradição que faz parte da cultura e da história de Campo Maior", acrescentou. 

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