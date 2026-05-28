ENTENDA

Justiça proíbe show de Nattan em festa de Santo Antônio em cidade do Nordeste

TJ determinou a suspensão do contrato de R$ 800 mil; prefeitura diz que vai recorrer

Maysa Polcri

Publicado em 28 de maio de 2026 às 17:27

Nattan Crédito: Kaio Cesar e Ricardo Henri

A Justiça determinou a suspensão do contrato de R$ 800 mil firmado entre a prefeitura de Campo Maior, no estado do Piauí, e o cantor de Nattan. A apresentação aconteceria no domingo (31), durante os festejos de Santo Antônio na cidade.

O Tribunal de Justiça atendeu, na terça-feira (26), a um pedido do Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI), que defende que a contratação não condiz com a realidade financeira do município. O MP cita no processo débitos relacionados ao pagamento de precatórios, pendências previdenciárias, além de denúncias sobre atrasos de salários de servidores.

A 2ª Vara de Campo Maior determinou a suspensão imediata do contrato e proibiu o município de efetuar novos pagamentos à empresa responsável pelo show. Também foi determinado o bloqueio judicial do valor de R$ 800 mil. A Justiça exige ainda que a cidade apresente todos os comprovantes de pagamentos realizados.



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Em nota, a Prefeitura de Campo Maior disse que vai recorrer da decisão. “A Procuradoria do Município esclarece ainda que apresentará todas as informações e documentos necessários à Justiça, reafirmando a legalidade e a transparência para a realização do evento”, afirmou.