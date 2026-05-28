MAUS-TRATOS

Empresária é presa suspeita de torturar e matar animais esmagando-os para vender vídeos na internet por até 50 euros

Polícia apreendeu objetos usados nos vídeos; suspeita responderá por maus-tratos, zoosadismo e comercialização de violência

Perla Ribeiro

Publicado em 28 de maio de 2026 às 16:31

Empresária é presa suspeita de esmagar e matar animais para vender vídeos na internet Crédito: Reprodução

A empresária Daiana Schuinsekel de Almeida foi presa nesta quinta-feira (28), na região central de São Paulo, suspeita de torturar e matar animais para vender vídeos de violência extrema pela internet. Segundo informações da Polícia Civil, os conteúdos eram comercializados em plataformas virtuais utilizadas por clientes na Europa. As investigações apontaram ainda que Daiana tinha uma produtora de vídeos de sadismo e vendia esses vídeos na Europa por 20 a 50 euros, dependendo do conteúdo.



De acordo com as investigações, ela gravava cenas de extrema crueldade envolvendo diferentes espécies de animais, incluindo coelhos e pintinhos, que eram mortos esmagados com os pés e as mãos. A prisão foi realizada pela Delegacia de Crimes contra os Animais, ligada ao Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), após denúncias encaminhadas pelo Fórum Animal, organização que colaborou com as autoridades durante a investigação. Segundo a polícia, Daiana responderá pelos crimes de maus-tratos, zoosadismo e comercialização de vídeos de violência contra animais.

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A mulher foi identificada pela polícia após a análise dos vídeos, principalmente por conta de tatuagens visíveis em suas pernas. Durante o cumprimento do mandado de prisão, os agentes apreenderam objetos que teriam sido utilizados nas gravações, incluindo calçados usados nas cenas registradas. Até o momento, não foram encontrados animais no local da prisão.

“Hoje, nós tivemos esta ação policial que partiu de uma denúncia feita pelo Fórum Animal. É importante que essa mulher e os demais torturadores de animais em todo o Brasil sejam presos, julgados e condenados. As imagens são pesadas”, afirmou Ana Paula Vasconcelos, diretora jurídica do Fórum Animal.