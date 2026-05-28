BRASIL

Câmara aprova projeto que permite pais internarem menores de idade usuários de drogas

Internação precisará ter concordância do adolescente; texto segue para o Senado

Maysa Polcri

Publicado em 28 de maio de 2026 às 14:57

Câmara dos Deputados aprovou o PL nesta quinta (28) Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil/ARQUIVO

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (28) o projeto de lei que estabelece regras para a internação de adolescentes usuários ou dependentes de drogas em situação de risco no Brasil. O texto aprovado é uma versão do relator para o projeto apresentado pelo deputado baiano Pastor Sargento Isidório (Avante). O Senado ainda precisa analisar o tema.

O projeto de lei altera a Lei Antidrogas e prevê internação assistida, que exige consentimento dos pais ou responsáveis e concordância do adolescente, ou voluntária, solicitada pelos pais, responsáveis ou, na ausência deles, determinada por autoridade.

De acordo com o relator, o deputado Dr. Fernando Máximo (PL-RO), que teve a versão aprovada, o projeto de lei "disciplina a internação de adolescentes usuários ou dependentes de drogas em situação de risco, observadas as garantias legais e procedimentais cabíveis”.

Em ambos os casos, a internação e a alta deverão ser comunicadas ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público em até 72 horas. O substitutivo também proíbe qualquer modalidade de internação em comunidades terapêuticas acolhedoras.

A proposta cria também o acolhimento voluntário de crianças e adolescentes em tratamento por dependência química, em conjunto com os pais ou responsáveis, em instituições credenciadas. O texto aprovado exige equipe multiprofissional, estrutura com aspecto residencial e espaços para estudo e cursos.

