TRAGÉDIA

Bebê de 1 ano morre ao ser atingido no pescoço por linha de pipa considerada mais perigosa do que o cerol

Ravi Oliveira Dias chegou a ser socorrido e levado para a UPA Santa Terezinha, mas não resistiu aos ferimentos

Perla Ribeiro

Publicado em 28 de maio de 2026 às 14:48

Bebê de 1 ano morre ao ser atingido no pescoço por linha de pipa considerada mais perigosa do que o cerol Crédito: Reprodução

O pequeno Ravi Oliveira Dias, de 1 ano e 9 meses, morreu após ser atingido no pescoço por uma linha chilena, que é considerada até quatro vezes mais perigosa e cortante do que o cerol. A criança brincava em um velotrol na Rua Treze, no bairro Arvoredo II, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, quando foi atingido pela linha cortante, que estava enroscada em uma moto. As informações são do Portal Terra.

O bebê chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento Santa Terezinha (UPA), em Belo Horizonte, mas não resistiu aos ferimentos. Um jovem de 19 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante suspeito de provocar a morte de Ravi ao soltar uma pipa com linha chilena. Ele vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

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O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame de necropsia, e depois foi liberado aos familiares para o sepultamento. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio da Central Estadual do Plantão Digital, confirmou a prisão em flagrante do suspeito, que ficou à disposição da Justiça para as medidas legais cabíveis. Uma equipe de peritos esteve no local para coletar o material utilizado pelo suspeito. As investigações prosseguem para a completa elucidação do caso.

Irmã do bebê, Nahuana de Oliveira Santos, 21, testemunhou o acidente e usou as redes sociais para lamentar a morte. "Eu não consigo imaginar nunca mais escutar sua voz, meu bebê", escreveu. O diretor regional para as Vilas e Favelas de Belo Horizonte, Júlio Fessô, também comentou o caso em uma publicação nas redes sociais. "Hoje a nossa cidade amanhece mais triste. Recebemos com profunda dor a notícia da partida do pequeno Ravi, vítima de uma linha cortante. Uma tragédia que destrói sonhos, machuca uma família inteira e deixa um vazio impossível de explicar", afirmou.