TRATAMENTO

Lula realiza quarta sessão de radioterapia após retirada de câncer de pele

será feito por três semanas no Hospital Sírio-Libanês; presidente segue mantendo agenda oficial normalmente

Mariana Rios

Publicado em 28 de maio de 2026 às 13:46

Lula Crédito: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou nesta quinta-feira (28) mais uma sessão de radioterapia preventiva no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, após a retirada de um câncer de pele diagnosticado no couro cabeludo.

Segundo integrantes do governo, o tratamento não interfere na rotina do presidente, que continua cumprindo normalmente compromissos oficiais e agendas de trabalho.

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Ao todo, Lula deverá passar por 15 sessões de radioterapia superficial ao longo de três semanas. As aplicações acontecem diariamente, de segunda a sexta-feira, com horários ajustados conforme a agenda presidencial.

O presidente já realizou quatro sessões, incluindo uma aplicação feita na noite de quarta-feira (27).

A equipe médica recomendou o tratamento complementar para reduzir as chances de retorno da lesão removida em abril. O tumor foi identificado como um carcinoma basocelular, considerado o tipo mais comum de câncer de pele e de baixa agressividade.

A cirurgia para retirada da lesão ocorreu em 24 de abril, na unidade paulista do Sírio-Libanês.