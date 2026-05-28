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Lula realiza quarta sessão de radioterapia após retirada de câncer de pele

será feito por três semanas no Hospital Sírio-Libanês; presidente segue mantendo agenda oficial normalmente

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 28 de maio de 2026 às 13:46

Lula
Lula Crédito: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou nesta quinta-feira (28) mais uma sessão de radioterapia preventiva no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, após a retirada de um câncer de pele diagnosticado no couro cabeludo.

Segundo integrantes do governo, o tratamento não interfere na rotina do presidente, que continua cumprindo normalmente compromissos oficiais e agendas de trabalho.

Lula

Lula em entrevista à TV Globo por Reprodução/ TV Globo
Lula por Reprodução/TV Bahia
Lula na França por Ricardo Stuckert/Presidência da República
Lula recebe título de Doutor Honoris Causa da Universidade de Paris 8 por Ricardo Stuckert/PR
Lula e Janja com Emmanuel e Brigitte Macron na França por Ricardo Stuckert
Montagem de Lula com a camisa do Botafogo por Reprodução/Instagram
Paes e Lula por Ricardo Stuckert/PR
Presidente Lula por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Lula e Putin na Rússia por Reprodução
Lula durante cerimônia de abertura da 29ª Feicon e da 100ª edição do Enic por Reprodução
Presidente Lula (PT) por Walter Campanato/Agência Brasil
O Lula por Divulgação Ricardo Stuckert
BrasÃ­lia, 02/02/2025 - O presidente Luiz InÃ¡cio Lula da Silva (c) reunido com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (d), e da CÃ¢mara dos Deputados, Hugo Motta (e) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/AgÃªnciaÂ Brasil por Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Lula usa boné com frase "O Brasil é dos brasileiros" por Reprodução
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Lula em entrevista à TV Globo por Reprodução/ TV Globo

Ao todo, Lula deverá passar por 15 sessões de radioterapia superficial ao longo de três semanas. As aplicações acontecem diariamente, de segunda a sexta-feira, com horários ajustados conforme a agenda presidencial.

O presidente já realizou quatro sessões, incluindo uma aplicação feita na noite de quarta-feira (27).

A equipe médica recomendou o tratamento complementar para reduzir as chances de retorno da lesão removida em abril. O tumor foi identificado como um carcinoma basocelular, considerado o tipo mais comum de câncer de pele e de baixa agressividade.

A cirurgia para retirada da lesão ocorreu em 24 de abril, na unidade paulista do Sírio-Libanês.

O acompanhamento médico do presidente segue sendo conduzido pelas equipes lideradas pelo cardiologista Roberto Kalil Filho e pela médica Ana Helena Germoglio.

Tags:

Saúde Politica

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